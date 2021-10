Ενισχύεται το σενάριο της επιλογής του Θεοκλή Ζαούτη για τη θέση του προέδρου του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με πληροφορίες.



Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας θεωρείται ο επικρατέστερος να διαδεχτεί τον Παναγιώτη Αρκουμανέα, μετά την παραίτησή του.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, ο κ. Ζαούτης εκλήθη το πρωί της Τρίτης στο υπουργείο Υγείας για να του ανακοινωθεί η απόφαση.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση εξετάζει άλλα δύο πρόσωπα, την Παγώνα Λάγιου και τον Χρήστο Χατζηχριστοδούλου. Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ θα παραμείνει ο Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος ενώ αναμένεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές στο σχήμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται ακόμη και εντός της ημέρας.

Ποιος είναι ο Θεοκλής Ζαούτης

Ο Δρ. Θεοκλής Ζαούτης (MD, MSCE, PhD) είναι κλινικός γιατρός, ερευνητής, καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Perelman School of Medicine στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania (UPENN) και Διευθυντής του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Philadelphia (CHOP). Το 2011, ίδρυσε το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) στην Αθήνα.

Εργάζεται επίσης ως σύμβουλος στο Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για την Ευρώπη, στην Ελλάδα. Συμμετέχει σε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, όπως στα National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) και American Academy of Pediatrics (AAP).