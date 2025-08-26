Ελευθέριος Βενιζέλος: Αναστάτωση λόγω διαρροής φυσικού αεριού στο αεροδρόμιο

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω διαρροής αερίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης, στο πάρκινγκ Ρ1 (στάθμευση μικρής διάρκειας) του «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά τη διάρκεια εργασιών.

Συγκεκριμένα, εργάτες χτύπησαν κατά λάθος τον αγωγό φυσικού αερίου, προκαλώντας διαρροή αλλά και αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

Άμεσα, οι Αρχές έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα και στη συνέχεια προχώρησαν σε απαγόρευση της κυκλοφορίας τόσο στις αφίξεις όσο και σε όλο το οδικό δίκτυο.

Μετά από τους απαραίτητους ελέγχους αλλά και η εκτόνωση του αερίου στον αγωγό, οι Αρχές προέβησαν σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.