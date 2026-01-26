Ελευσίνα: Με σπασμένο χέρι παιδί Δημοτικού - Τον έσπρωξαν συμμαθητές του

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» διακομίστηκε -με κάταγμα στο αριστερό του χέρι τη Δευτέρα (26/1) ένας μαθητής Δημοτικού από την Ελευσίνα, θύμα ενδοσχολικής βίας.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για έναν 11χρονο μαθητή από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, τον οποίο σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία στις αρχές, τον κυνήγησαν στο πραύλιο συμμαθητές και φέρεται να τον έσπρωξαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα της Ελευσίνας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ