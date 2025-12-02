Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται κρίσιμο 48ωρο με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και χιόνια

Προ των πυλών είναι η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τα επόμενα εικοσιτετράωρα, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να προειδοποιεί ότι οι Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες.

Στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού, εν αναμονή της νέας επιδείνωσής του από το βράδυ και έπειτα, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και την Τετάρτη θα επεκταθούν σε Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με εξαίρεση τη Θράκη.

Παράλληλα, κάνει λόγο για κρίσιμο 48ωρο που θα συνοδεύεται από καταιγίδες, αδιάλειπτες βροχές, χαλαζοπτώσεις, θυελλωδείς νοτιάδες, αλλά και χιόνια στα ορεινά.

«Σε δύο χάρτες παραθέτω μια πρώτη εκτίμηση για τις περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ώρου.Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλωδείς νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη. Οι βροχές αυτές δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα με μία μικρή επιφύλαξη για τα νησιά του Ιονίου», συνεχίζει.

«Επίσης το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα οδεύοντας το αφρικανικό χαμηλό προς την Κύπρο δεν φαίνεται και πάλι να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Οι μέρες εκείνες και οι υπόλοιπες θα επανεκτιμηθούν», καταλήγει.