Έκρηξη στη Βιολάντα: Μικρές αναζωπυρώσεις στο εργοστάσιο - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου πριν από έξι ημέρες καταγράφηκε η έκρηξη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, παραμένουν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, στο εργοστάσιο βρίσκονται και επιχειρούν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς σύμφωνα με τον Alpha καταγράφονται μικρές και συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Όπως έγινε γνωστό, οι πυροσβέστες προσπαθούν να μοχλεύσουν τα υλικά, που έχουν συσσωρευτεί από την έκρηξη στο υπόγειο του εργοστασίου της «Βιολάντα», και ευνοούν τις αναζωπυρώσεις.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σε δύο βασικούς άξονες κινείται η εισαγγελική έρευνα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, και πιο συγκεκριμένα στο τεχνικό σκέλος της έκρηξης και στις ευθύνες των αρμόδιων υπηρεσιών ως προς τις άδειες και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας.

Με εντολή εισαγγελέα έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση, ενώ την υπόθεση χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κρίσιμα ευρήματα από αυτοψίες, αλλά και υπηρεσιακά έγγραφα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι ειδικοί εντόπισαν διαρροή προπανίου στο δίκτυο σωληνώσεων. Ακολούθησε τομή και εκσκαφή σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου αποκαλύφθηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του υπεδάφους. Οι εργασίες διεκόπησαν άμεσα λόγω κινδύνου νέας έκρηξης.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η διαρροή ήταν πολύμηνη. Ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, το οποίο φέρεται να μετακινήθηκε μέσω του εδάφους σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και να εγκλωβίστηκε σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Σε φωτογραφικό ντοκουμέντο από το υπόγειο, διακρίνονται τέσσερις οπές από τις οποίες το αέριο διείσδυσε και συσσωρεύτηκε.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το χειροκίνητο μηχάνημα ανίχνευσης κατέγραψε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα, με το προπάνιο να έχει διοχετευτεί πιθανότατα μέσω των ομβρίων υδάτων.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Άδειες, αυτοψίες και ευθύνες

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από έγγραφα της Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε αυτοψία του Δεκεμβρίου 2019 διαπιστώθηκε ότι η χωροθέτηση των δεξαμενών προπανίου δεν ήταν σύμφωνη με τη νομοθεσία. Τον Φεβρουάριο 2020 η εταιρεία ζήτησε αναθεώρηση αρνητικής εισήγησης, αίτημα που απορρίφθηκε την ίδια ημέρα.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι κρίσιμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ: Γιατί προχώρησε η εγκατάσταση δεξαμενών πριν από προσωρινή άδεια λειτουργίας; Έγινε επανέλεγχος ή δεύτερη αυτοψία; Πότε και με ποιους όρους χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας;

Την ίδια ώρα, νέα διάσταση δίνουν οι αποκαλύψεις για αδήλωτο υπόγειο. Σύμφωνα με αρμόδιο αντιδήμαρχο, στις οικοδομικές μελέτες από το 2007 δεν υπήρχε αναφορά σε υπόγειο χώρο. Παρά τις πολλαπλές οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν έκτοτε, το υπόγειο δεν δηλώθηκε ποτέ.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις σε ένα πλέγμα τεχνικών αστοχιών, διοικητικών κενών και ελέγχων που ενδεχομένως δεν έγιναν ποτέ.

Με πληροφορίες από Alpha, ΕΡΤ