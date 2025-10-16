Εγκαινιάστηκε η πρώτη επαγγελματική σχολή αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στις φυλακές Κορυδαλλού

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων εγκαινιάστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου λειτουργεί πλέον η πρώτη επαγγελματική σχολή αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Η νέα σχολή δίνει τη δυνατότητα σε κρατούμενους να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και επίσημη πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης, αποτελώντας ένα ουσιαστικό βήμα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκισή τους.

Η διευθύντρια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δομών Κορυδαλλού, κα Κόντα, τόνισε: «Σήμερα εγκαινιάζουμε την πρώτη επαγγελματική σχολή κατάρτισης στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, που οδηγεί σε πιστοποίηση και προσφέρει πραγματικά εφόδια στους κρατούμενους για την επανένταξή τους».

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Ο κοινωνικός λειτουργός κ. Κοκκίνης εξήγησε ότι η νέα σχολή «προσφέρει στους κρατούμενους ένα πραγματικό εφόδιο, ένα πιστοποιητικό που θα τους επιτρέψει να βρουν εργασία και να σταθούν ξανά στα πόδια τους».

Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπει ότι ορισμένοι κρατούμενοι, οι οποίοι διαθέτουν καλή διαγωγή και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, θα μπορούν να εργάζονται εκτός φυλακής, συμμετέχοντας στη διανομή ψωμιού και προϊόντων σε νοσοκομεία, ιδρύματα και φοιτητικές εστίες της Αττικής.

Η διευθύντρια των φυλακών Κορυδαλλού, κα Μπούκη, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την πρωτοβουλία, που υλοποιήθηκε μετά από μεγάλη προσπάθεια. Οι απόφοιτοι της σχολής θα λαμβάνουν πιστοποίηση που θα αναγνωρίζεται από τον ΟΑΕΔ, διευκολύνοντας την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και βασική εκμάθηση υπολογιστών, ενισχύοντας τη δια βίου μάθηση των συμμετεχόντων. Ο χώρος της σχολής, που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των ίδιων των κρατουμένων, διαθέτει νέα αίθουσα διδασκαλίας και βιβλιοθήκη, μετατρέποντας μια παλιά αποθήκη σε χώρο δημιουργίας και εκπαίδευσης.

«Η επανένταξη είναι ο τελευταίος σταθμός μετά την αποφυλάκιση, και αυτή η σχολή είναι μια δεύτερη ευκαιρία στην πράξη», υπογράμμισε η κα Μπούκη, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος.