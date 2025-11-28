ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας νωπής μυζήθρας λόγω ανίχνευσης σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών

Σε ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας νωπής μυζήθρας προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών σε εργαστηριακούς ελέγχους. Η παρέμβαση αφορά προϊόν «Μυζήθρα Νωπή – ΑΒΙΓΑΛ», με ημερομηνία παραγωγής 15/11/2025 και ανάλωσης έως 05/12/2025, συσκευασίας 400g.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στη δειγματοληψία στο πλαίσιο του προγράμματος επίσημου ελέγχου για τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας τροφίμων. Το προϊόν, που παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΑΒΙΓΑΛ ΑΕ – Αχαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος, εξετάστηκε από το Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία εντεροτοξινών τύπου SEA έως SEE.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση ολόκληρης της παρτίδας (συσκευασίες 400g και 1,6kg) και βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχετικός έλεγχος συμμόρφωσης. Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν.