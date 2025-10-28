Δολοφονία στην Κρήτη: Η σφαίρα στην καρδιά αφαίρεσε τη ζωή του 52χρόνου

Η σφαίρα στην καρδιά, ήταν εκείνη που αφαίρεσε τη ζωή του 52χρόνου θύματος της δολοφονίας στην Κίσσαμο Χανίων της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου, η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου, έδειξε ότι έφερε δύο διαμπερή τραύματα.

Το ένα ήταν στο στέρνο και ήταν διαδερμικό και το άλλο στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού. Ωστόσο, αυτό που του αφαίρεσε τη ζωή ήταν το τραύμα στο στήθος που τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.

Υπενθυμίζεται πως ο 52χρονος δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του 22χρόνου, το οποίο εντοπίστηκε πεταμένο στο Ελαφονήσι σε σημείο που υπέδειξε ο δράστης στις αστυνομικές αρχές.

Ο ίδιος βρέθηκε σήμερα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή Χανίων προκειμένου να απολογηθεί για το έγκλημα, ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δηλώνει συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του και ποτέ δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο.

Δολοφονία στην Κρήτη: Oι Αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για πιθανή βεντέτα

Ο φόβος για ενδεχόμενη βεντέτα κυριαρχεί στην Κίσσαμο Χανίων της Κρήτης, μετά τη δολοφονία του 52χρονου.

Oι Αρχές ενισχύουν την παρουσία τους στο χωριό για να αποτρέψουν οποιαδήποτε πράξη αντεκδίκησης μεταξύ των δύο οικογενειών.

Όμως, οι κάτοικοι δε δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τη μεταξύ τους κατάσταση, με το σενάριο πως η κύρια αιτία αυτών των αντιπαραθέσεων, ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών, να ενισχύεται.