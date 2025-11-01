Δολοφονία στην Κρήτη: Απολογείται σήμερα ο 22χρονος - Τι θα υποστηρίξει

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, ο 22χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στην Κρήτη.

Ο 22χρονος φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων προκειμένου να απολογηθεί για την δολοφονία του 52χρονου στην Κίσσαμο, την περασμένη Κυριακή.

Υπενθυμίζεται πως του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε χώρο δημόσιας συνάθροισης, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 52χρονο.

Αναλυτικότερα, από την πρώτη στιγμή δήλωσε βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του και την ίδια στάση αναμένεται να τηρήσει και σήμερα κατά την απολογία του

Facebook Twitter Φωτ. από την άφιξη του 22χρονου στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων / neakriti.gr

Το χρονικό της δολοφονίας στην Κρήτη

Το απόγευμα της Κυριακής (26/10), ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το καθιερωμένο γλέντι στο χωριό Έλος, για τη γιορτή του κάστανου, ο νεαρός πυροβόλησε στο στήθος το 52χρονο θύμα, ενώπιον δεκάδων παρευρισκομένων.

Ο 22χρονος μετά το φονικό τράπηκε σε φυγή. Την επομένη όμως, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παραδόθηκε στην αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 22χρονος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Με πληροφορίες από neakriti.gr