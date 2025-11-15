Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Ο ένας εκ των τεσσάρων συλληφθέντων είχε αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το ποινικό μητρώο του ενός εκ των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση δολοφονίας του Γιάννη Λάλα.

Υπενθυμίζεται πως το θύμα βρέθηκε νεκρό - από πυρά - σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου.

Σήμερα το πρωί (15/11) τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα ως βασικοί ύποπτοι για το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εξ αυτών αποφυλακίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και έκτοτε διέμενε στη βόρεια Ελλάδα, έχοντας όμως παρουσία και στην Αθήνα.

Είχε κατηγορηθεί για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση, τον Δεκέμβριο του 2021 από το Ντράφι, με τους απαγωγείς να ζητούν λύτρα 1 εκατ. ευρώ προκειμένου να απλευθερώσουν τον όμηρο.

Παλαιότερα είχε απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε συμμορία που ανατιναζε ΑΤΜ, ληστείες με βαρύ οπλισμό και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Λάλα είναι ένας 28χρονος, επίσης με ποινικό παρελθόν και δύο νεαροί ηλικίας 22 και 21 ετών οι οποίοι δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι τέσσερις άνδρες εξετάζονται και για ένοπλη επίθεση που είχε σημειωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου με θύμα 34χρονο στην είσοδο πολυκατοικίας στο Παγκράτι, τα κίνητρα της οποίας δεν είχαν διευκρινιστεί. Το θύμα μάλιστα, φέρεται να ήταν φίλος του Λάλα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Δολοφονία στην Αράχωβα: Τέσσερις συλλήψεις για την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα