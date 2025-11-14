Βορίζια: Νέες πληροφορίες για τηλεφωνήματα στις φυλακές λίγο πριν την έκρηξη

Η έρευνα της Αστυνομίας για τη βεντέτα στα Βορίζια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη δράση του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των θυμάτων του αιματηρού επεισοδίου, που συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι αρχές εξετάζουν σημαντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει από τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του 23χρονου είναι κρατούμενος στις φυλακές για ζωοκλοπές. «Φαίνεται ότι έχουν γίνει τηλεφωνήματα προς τις φυλακές λίγες ώρες πριν την έκρηξη», μεταφέρει το ρεπορτάζ.

Η υπερασπιστική γραμμή του νεαρού που έχει συλλάβει η Αστυνομία βασίζεται στο γαμήλιο γλέντι όπου, όπως υποστηρίζεται, βρισκόταν ο 23χρονος. Η παρουσία του επιβεβαιώνεται από τις καταθέσεις της άλλης οικογένειας στο αρχικό στάδιο των ερευνών, οι οποίες αναφέρουν ότι «πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη ήταν παρόντες στο γλέντι που είχαμε για τον 27χρονο γιο μας που παντρεύεται» - αδελφό του 29χρονου που έχει το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Βορίζια: Θέμα χρόνου να έλθουν νέες συλλήψεις

Αναφορές από την Αστυνομία, μεταδίδει η ΕΡΤ, θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου «να έχουμε κι άλλες συλλήψεις» αναφορικά με την έκρηξη στο σπίτι.

«Είναι σε καλό δρόμο όπως λένε και σε σχέση με το κομμάτι του ατόμου που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό αλλά και με το άτομο που έδωσε την εντολή προκειμένου να προβούν στην κατασκευή και την τοποθέτηση και την πυροδότηση», κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται, ότι σε βίντεο που τραβήχτηκε λίγο μετά την έκρηξη, φαίνεται σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο 23χρονος να έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σε σημείο λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι που είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Τρία με τέσσερα λεπτά μετά την έκρηξη, φαίνεται ο 23χρονος να ανοίγει το πορτ παγκάζ και να βάζει κάτι μέσα.

Ο νεαρός αρνείται την εμπλοκή του.