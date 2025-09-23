Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή του 21χρονου Ιάσονα που έπεσε στον φωταγωγό

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία - νεκροτομή του 21χρονου Ιάσονα από τον Βόλο, που έπεσε στον φωταγωγό και έχασε τη ζωή του.

Πληροφορίες τοπικών μέσων, αναφέρουν πιο συγκεκριμένα, ότι τα ευρήματα της νεκροψίας - νεκροτομής του 21χρονου, δείχνουν πως ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος, αφού υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την πτώση.

Η διερεύνηση της πτώσης του από την ταράτσα πολυκατοικίας στον φωταγωγό συνεχίζεται και θα ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, από νέες καταθέσεις ενοίκων, προκειμένου για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία που οδήγησε την παρέα των νεαρών να αποχωρήσουν από το σημείο.

Ο Ιάσονας, φοιτητής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών και γυμναστής στο επάγγελμα, πήγε μί βόλτα τα ξημερώματα της Τρίτης με δύο φίλους. Η παρέα βρισκόταν σε ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από ανεξήγητες ακόμη συνθήκες, έκανε ένα βήμα, βρέθηκε στο κενό και σκοτώθηκε ακαριαία.

Βόλος: Τι αναφέρουν μαρτυρίες για παρατήρηση στον Ιάσονα και την παρέα του από ένοικο

Μαρτυρίες, που επικαλείται το Mega, μεταφέρουν, ότι περίπου δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, ένας από τους ενοίκους της πολυκατοικίας ανέβηκε και έκανε στους νεαρούς παρατήρηση για φασαρία. Οι τρεις φίλοι άρχισαν να τρέχουν και ο 20χρονος πάτησε στο τζάμι του φωταγωγού.

Η μητέρα ενός εκ των τριών νεαρών περιέγραψε στην εκπομπή «Live News», ότι ο γιος της είχε προσκαλέσει τους δύο φίλους στο σπίτι του και κάποια στιγμή ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα.

«Μουσική δεν είχαν τα παιδιά, προφανώς μιλούσαν δυνατά κι αυτό ενόχλησε τον κάτοικο, τον ένοικο διπλανού διαμερίσματος, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε και προφανώς το παιδάκι επειδή είναι συνεσταλμένο πολύ, καλό παιδί, πάνω στον πανικό του επειδή νόμιζε ότι κάτι θα βρει εκεί να πατήσει και ήταν plexiglass και έπεσε στο κενό», είπε.

«Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε, ο γιος μου κατέβηκε κάτω, το παιδί αυτό προφανώς έχει άλλο χαρακτήρα και ίσως φοβήθηκε μην πούνε κάτι στους γονείς του. Τι να πω; Δεν ξέρω πώς σκέφτονται εκείνη την ώρα. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό τους, δεν ξέρω. Τρία παιδιά ήταν. Ψάχνανε να τον βρουν και τελικά τον βρήκανε νεκρό», συνέχισε.