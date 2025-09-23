ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Βόλος: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο «Αχιλλοπούλειο», η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΝΕΚΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΒΟΛΟΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Νεκρός είναι ένας 20χρονος φοιτητής στον Βόλο που έπεσε από φωταγωγό.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/9), σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Ο 20χρονος φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από μοιραία πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.

Ο νεαρός, που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο «Αχιλλοπούλειο», η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και τους γονείς του να καταρρέουν μόλις έμαθαν για τον γιο τους.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Άρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

Ελλάδα / Άρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

O Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με την εξώδικη δήλωση που επιδόθηκε τη 16η Σεπτεμβρίου από τους γονείς θυμάτων των Τεμπών
LIFO NEWSROOM
Τέμπη: 82 συγγενείς ζητούν από τον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά ο φάκελος – Στους τρεις οι απεργοί πείνας

Ελλάδα / Τέμπη: 82 συγγενείς ζητούν από τον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά ο φάκελος – Στους τρεις οι απεργοί πείνας

Η κινητοποίηση των συγγενών εντείνεται, καθώς δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στην όγδοη ημέρα απεργίας πείνας και δίψας, προστέθηκαν ακόμη δύο άτομα
LIFO NEWSROOM
Καιρός - Μαρουσάκης: «Ο εμποδιστής ΡΕΞ πιθανόν να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο»

Ελλάδα / Καιρός - Μαρουσάκης: «Ο εμποδιστής Ρεξ πιθανόν να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο»

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για μία ιδιαίτερα ασταθή τροπόσφαιρα, που μπορεί να παράξει ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό - Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή
LIFO NEWSROOM
 
 