Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 75χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Ο 75χρονος που είχε πέσει από μπαλκόνι 4ου ορόφου στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, περίπου στις 13:15, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και διασώστες έσπευσαν με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, το πλήρωμα εφάρμοσε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για βαριά τραυματισμένο, προχωρώντας σε ακινητοποίηση και σταθεροποίηση. Ο άνδρας διασωληνώθηκε επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό του ΕΚΑΒ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 75χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον σύντροφο της μητέρας της για πολυετή σεξουαλική κακοποίηση