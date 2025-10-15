Βόλος: 12χρονος απείλησε με σουγιά συμμαθητή του για να τον ληστέψει

Δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ληστείας και για παράνομη οπλοκατοχή ασκήθηκε σήμερα σε έναν 12χρονο μαθητή στον Βόλο, ο οποίος απείλησε με σουγιά συμμαθητή του, προκειμένου να τον ληστέψει.

Ο 12χρονος στον Βόλο οδηγήθηκε στον Α' Ανακριτή για να απολογηθεί, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση των μαθητών για σχολική εκδρομή.

Όπως έγινε γνωστό, ο 12χρονος φέρεται να έβγαλε έναν αναδιπλούμενο σουγιά με λάμα πέντε εκατοστών και να απείλησε συμμαθητή του, επίσης 12 ετών, στο ύψος της κοιλιακής χώρας, ζητώντας του τα χρήματά του.

Βόλος: Τι αναφέρει η δικογραφία για τον 12χρονο

«Δώσε μου τα χρήματά σου» φέρεται να είπε ο ανήλικος δράστης, σύμφωνα με τη δικογραφία. Ο συνομήλικος μαθητής ενημέρωσε αμέσως τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος με τη σειρά του ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο 12χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα, ενώ υποστήριξε πως είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με συμμαθητές του, χωρίς να αποκαλύψει την προέλευση.

Ο ανήλικος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από τον Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

