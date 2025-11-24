Λουτράκι: ΕΔΕ για τη δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για θωπεία

Ενορκη διοικητική εξέταση έχει διαταχθεί για τη δασκάλα στο Λουτράκι η οποία κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για θωπεία, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης.

«Θλίβομαι με το γεγονός και ζητώ και εγώ συγγνώμη από όλο τον κόσμο για το συμβάν που έχει προκύψει», ανέφερε ο κ. Παπαδομαρκάκης για το ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Όπως είπε, η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί από την τάξη και μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα θα ασκεί διοικητικό έργο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρόσθεσε επίσης ότι η εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί. «Γνωρίζω ότι έχει αρνηθεί την αξιολόγηση δύο φορές και έχει παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο», επεσήμανε.

Σε δηλώσεις το μεσημέρι του Σαββάτου (22/11) στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», η 55χρονη δασκάλα επιμένει σε όσα υποστηρίζει πως έγιναν στο σχολείο στο Λουτράκι, ωστόσο φέρεται να αλλάζει εν μέρει τα λεγόμενά της, κάνοντας λόγο για «εμπάθεια».

«Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή, να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη, γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη. Γνωρίζουμε ότι τα παιδάκια είναι μικρά. Μπορεί κατά λάθος να αγγίξει ένα παιδάκι και τη δασκάλα άμα την αγαπάνε», ανέφερε αρχικά στις νέες δηλώσεις της.

«Το έκανα για προστασία και για το παιδάκι και για τους γονείς»

«Παιδάκια είναι, δεν καταλαβαίνουνε, πρέπει να έχουν τα παιδάκια όρια και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Εάν το συνεχίσει το λάθος, μεγαλώσει και ενηλικιωθεί, καταλαβαίνετε πόσο άσχημο θα είναι, πόσες συνέπειες για το ίδιο το παιδάκι. Τα παιδιά εμείς τα αγαπάμε και το έκανα για προστασία και για το παιδάκι και για τους γονείς, να καταλάβουν ότι μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος και αυτοί στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Μήπως κάτι πρέπει να προσέξουν περισσότερο;», συνέχισε.

«Μήπως πρέπει να τον πάνε να τον δουν κάποιοι; Η μαμά του παιδιού μου μίλησε πολύ άσχημα ότι εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως η δασκάλα κατήγγειλε αρχικά στον διευθυντή του σχολείου και στη συνέχεια επίσημα στην αστυνομία ότι 6χρονος μαθητής της τη θώπευσε. Αρχικά διευθυντής του σχολείου φέρεται να της εξήγησε πως πρόκειται για παιδί και χρειάζεται μια κατάλληλη σύσταση και προσέγγιση ώστε να του εξηγήσει πως αυτή η κίνηση δεν είναι η πρέπουσα.

Όμως δύο μέρες αργότερα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός φέρεται να πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε επίσημα τον 6χρονο.