Βοιωτία: «Ντρέπεται πολύ, το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η 62χρονη από τη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο του σπιτιού τους, ώστε να λαμβάνει τη σύνταξη αλλά και το επίδομα αναπηρίας της.

Η μητέρα της 62χρονης δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το καλοκαίρι του 2023 και έπειτα από σχετική καταγγελία, ο εισαγγελέας Θηβών διέταξε έρευνα για την εξαφάνιση της. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν το Σάββατο στο σπίτι τους στο Κλειδί Βοιωτίας, η 62χρονη παρουσίασε μια άλλη υπερήλικη γυναίκα με άνοια ως τη μητέρα της.

Τότε, στην ανάκριση που ακολούθησε, παραδέχθηκε ότι η μητέρα της πέθανε το καλοκαίρι του 2023 από παθολογικά αίτια και την έθαψε στον στάβλο.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης σε εκπομπή του MEGA, ο δικηγόρος της 62χρονης υποστήριξε ότι η εντολέας του βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και πως έχει μετανιώσει.

«Ντρέπεται πολύ για αυτά που έχει κάνει. Το έχει συνειδητοποιήσει, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να συνέλθει. Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος της.

«Όφειλε χρήματα σε τράπεζες, είχε δανειστεί από τρίτους για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας της μητέρας της και άλλα οικογενειακά προβλήματα υγείας», συνέχισε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κλειδίου, μιλώντας για την υπόθεση, εξήγησε πως «η 62χρονη έλεγε ότι είχε τη μητέρα της σε δομή ή σε μία αδερφή της στην Ελευσίνα. Την φρόντιζε η ίδια για πολλά χρόνια. Στο σπίτι είχε τα σκυλιά, ήταν λίγο επιθετική κι έτσι δεν ζύγωνε κανένας κοντά. Τα τελευταία χρόνια είχε κλειστεί στον εαυτό της».