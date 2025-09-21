Βοιωτία: Από το 2023 είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή της η 62χρονη - Πώς αποκαλύφθηκε

Συγκλονίζει η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο Κλειδί Βοιωτίας, με πρωταγωνίστρια μια 62χρονη Διευθύντρια ΚΕΠ, η οποία φέρεται να είχε θάψει τη μητέρα της στην αποθήκη του σπιτιού τους, προκειμένου να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα, με τη βοήθεια ενός άνδρα που είναι γνωστός μόνο με το μικρό του όνομα «Γιάννης», προχώρησε στην ταφή της μητέρας της, η οποία είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια.

Πώς αποκαλύφθηκε

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία στην Εισαγγελία Θηβών για την εξαφάνιση της ηλικιωμένης. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο σπίτι της 62χρονης. Εκείνη ισχυρίστηκε πως η μητέρα της έλειπε και θα επέστρεφε την επόμενη ημέρα.

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν, η γυναίκα τους παρουσίασε μία 85χρονη γειτόνισσά της με άνοια ως τη μητέρα της. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν γρήγορα ότι δεν επρόκειτο για την αγνοούμενη.

Η 62χρονη συνελήφθη και κατά την ανάκριση ομολόγησε τις πράξεις της, επικαλούμενη οικονομικά προβλήματα. Στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη μητέρα της από το 2023.

Η εκταφή

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε σε παρακείμενο μαντρί ένας μικρός λάκκος όπου βρέθηκε η σορός της 91χρονης, καλυμμένη με χώμα και τυλιγμένη με κλινοσκεπάσματα. Η ταφή είχε γίνει πρόχειρα, σε μικρή διάμετρο, κάτι που σύμφωνα με τις Αρχές δείχνει πρόθεση απόκρυψης.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας ενημερώθηκε και τα οστά περισυνελέγησαν ώστε να σταλούν για περαιτέρω εξέταση. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού.