Βεντέτα στα Βορίζια: Το SUV του 23χρονου συνδέεται με την έκρηξη σύμφωνα με την ΕΛΑΣ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, καθώς αναζητείται ο δεύτερος δράστης για την τοποθέτηση της βόμβας, αλλά και ο ηθικός αυτουργός.

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του αρνείται κάθε ανάμειξη στο περιστατικό με τη βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γάμο, όπου ήταν καλεσμένες και οι δυο εμπλεκόμενες οικογένειες και δεν είναι αυτός ο οποίος φαίνεται στο βίντεο, το οποίο οδήγησε τις Αρχές στη σύλληψή του.

Υπενθυμίζεται πως στο επίμαχο βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε μετά την έκρηξη, φέρεται να έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σε σημείο λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι που είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Βεντέτα στα Βορίζια: Το SUV του συνδέεται με την έκρηξη σύμφωνα με την ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του cretalive.gr, για τις Αρχές δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το SUV του συνδέεται με την έκρηξη.

Συγκεκριμένα, το λευκό SUV ιδιοκτησίας του, είναι το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για να φτάσει ο δράστης στο σπίτι του Φραγκιαδάκη και στη συνέχεια να τοποθετήσει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Παράλληλα, τα στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου, με βάση το υλικό από κάμερες ασφαλείας, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που καταγράφεται το SUV να διέρχεται από τη γειτονική οικία του Φραγκιαδάκη μέχρι τη στιγμή της έκρηξης, είναι περίπου έξι λεπτά.

Εκτιμάται λοιπόν ότι ο χρόνος αυτός είναι αρκετός, για να προλάβει ο δράστης να σταθμεύσει το ΙΧ, να τοποθετήσει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, να τον πυροδοτήσει και στη συνέχεια να επιστρέψει στο όχημα και να φύγει.

Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ερευνάται και η συμμετοχή ενός δεύτερου ΙΧ, το οποίο καταγράφεται να ακολουθεί το λευκό SUV τα επίμαχα λεπτά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Βορίζια: Δεύτερο δράστη και ηθικό αυτουργό για τη βόμβα αναζητούν οι Αρχές