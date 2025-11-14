Βορίζια: Δεύτερο δράστη και ηθικό αυτουργό για τη βόμβα αναζητούν οι Αρχές

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, για το φονικό στα Βορίζια της Κρήτης, καθώς και οι συλλήψεις μελών και των δύο οικογενειών που εμπλέκονται.

Μετά τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη - ενός εκ των δύο θυμάτων, οι Αρχές αναζητούν τώρα και δεύτερο δράστη για την τοποθέτηση της βόμβας που φέρεται να αποτέλεσε η αφορμή για το φονικό.

Παράλληλα, αναζητείται και ο ηθικός αυτουργός, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια οι έρευνες για τα όπλα που έχει στα χέρια της η Αστυνομία, για να δουν εάν χρησιμοποιήθηκαν και ποια χρησιμοποιήθηκαν.

Παράλληλα αναμένεται η αποκάλυψη των τηλεφωνικών κλήσεων από τα τηλέφωνα που κατέσχεσε η αστυνομία από τις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του Φανούρη Καργάκη.

Βορίζια: «Ο γιος μου δεν κρατούσε όπλο»

Για όσα συνέβησαν την ημέρα του φονικού, μίλησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, στην ΕΡΤ.

Κάνουν λόγο για ενέδρα, τονίζουν ότι ο ίδιος δεν οπλοφορούσε και αναφέρονται σε ένα παλαιότερο περιστατικό μεταξύ των δύο οικογενειών.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό. Δεν ήθελε ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα... Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε (σ.σ. πυροβολούσαν) από γύρω γύρω. Βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ανταποδώσαμε με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα.», ανέφερε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ερωτηθείς για το εάν ο 39χρονος οπλοφορούσε, απάντησε: «Εγώ όταν πήγα και βγάλαμε τον γιο μου, όπλο δεν είδαμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη είχαν αρχίσει από το πρωί να πυροβολούν σε σπίτια της δικής τους οικογένειας.

Για ένα σοβαρό επεισόδιο που είχε γίνει πριν από έναν χρόνο σε μια συγκέντρωση για γλέντι όπου είχαν βρεθεί οι δύο οικογένειες, μιλούν οι γονείς του 39χρονου, σημειώνοντας ότι τότε μπήκαν στη μέση οι μεσίτες για να κάνουν σασμό και να μη γίνει γνωστή η συμπλοκή στην αστυνομία.

«Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου και μπήκαν μεσίτες να μας βάλουν τα φτιάξουμε, να μην πάμε στην αστυνομία», λέει ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη όμως η συμφωνία καταπατήθηκε από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

Βορίζια: «Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα»

Από την πλευρά του ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - του δεύτερου θύματος, υποστηρίζει ότι μέλη της οικογένειας Καργάκη άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ την ημέρα του φονικού.

«Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα, να λήξει αυτή η τραγωδία που έχει γίνει, αν θέλουν κι αυτοί», ανέφερε ο Γιάννης Φραγκιαδάκης, επίσης μιλώντας στην ΕΡΤ.

