Αυτή είναι «η πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη στην Ελλάδα» για το National Geographic

Το National Geographic αποθεώνει συχνά, μικρά «διαμάντια» της Ελλάδας, με δημοσιεύματα στα οποία προτείνει προορισμούς που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο κοινό του.

Σε πρόσφατο άρθρο που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του National Geographic, προτείνονται «7 πράγματα που μπορεί

«Το Ναύπλιο είναι γεμάτο στενά δρομάκια, πολύχρωμα ιστορικά σπίτια και παλιές οθωμανικές κρήνες. Στην καρδιά του βρίσκεται η πλατεία Συντάγματος, ένα πολυσύχναστο σημείο όπου τα υπαίθρια καφέ σας προσκαλούν να καθίσετε και να χαλαρώσετε. Σε κοντινή απόσταση, οι ντόπιοι τεχνίτες και αργυροχόοι συνεχίζουν τις πανάρχαιες οικογενειακές παραδόσεις. Καθώς περιπλανιέστε στην Παλιά Πόλη, θα ανακαλύψετε γοητευτικά νεοκλασικά κτίρια και ζωντανές πλατείες. Επισκεφθείτε το κεντρικό πάρκο του Ναυπλίου, όπου βρίσκεται ένα άγαλμα προς τιμήν του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Έλληνα στρατηγού που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας της χώρας» γράφει η Rosa Castillo για το National Geographic.

Όσο για τα πράγματα που προτείνει το National Geographic στο αναγνωστικό κοινό εάν θέλει να εξερευνήσει το Ναύπλιο, είναι, μεταξύ άλλων, περπάτημα στην Παλιά Πόλη, επίσκεψη στο Παλαμήδι και βόλτα στο Μπούρτζι και βουτιά στην παραλία Αρβανιτιά.

Για το National Geographic, η περιπλάνηση στην Παλιά Πόλη αποκαλύπτει πολύχρωμα σπίτια, παλιές οθωμανικές κρήνες και ζωντανές πλατείες, με την εκείνη του Συντάγματος στο επίκεντρο. Από εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν το Παλαμήδι με τα 900 σκαλοπάτια, το Μπούρτζι με το ενετικό φρούριο στη θάλασσα, ή να απολαύσουν ένα δροσιστικό μπάνιο στην παραλία της Αρβανιτιάς. Όλα αυτά συνθέτουν ένα τοπίο που, όπως επισημαίνει το μέσο, προσκαλεί τον ταξιδιώτη να επιβραδύνει τον ρυθμό και να απολαύσει την κάθε στιγμή.

