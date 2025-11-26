ΕΛΛΑΔΑ
Αθήνα: Συνελήφθησαν 20χρονος και ο 40χρονος σύντροφός του για σεξουαλική κακοποίηση δύο νηπίων

Προφυλακιστέος ο θείος

Σοκ προκαλεί η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης δύο παιδιών, μόλις 2 και 4 ετών, στην Αθήνα, με κατηγορούμενους έναν 20χρονο και τον 40χρονο σύντροφό του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των παιδιών –και αδελφή του 20χρονου– παρατήρησε ανησυχητικές συμπεριφορές στο 4χρονο παιδί της. Όταν το ρώτησε, το παιδί φέρεται να περιέγραψε πράξεις που έκανε «με τον θείο του». Η γυναίκα απευθύνθηκε αμέσως στην Αστυνομία, όπου και κατήγγειλε όσα είχε αντιληφθεί.

Αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη των δύο ανδρών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων. Ο 20χρονος οδηγήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα και κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ ο 40χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Οι έρευνες συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ τα παιδιά βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ειδικών.

