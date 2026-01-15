Αθήνα: Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από κτίριο της Πολεοδομίας

Σε εγρήγορση τέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) κλιμάκια της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για συμβάν στο κέντρο της Αθήνας, όπου ένας άνδρας είχε ανέβει στον πέμπτο όροφο κτιρίου και απειλούσε να πέσει.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και μετά από διαπραγματεύσεις στο σημείο, στην οδό Σωκράτους, σε κτίριο της Πολεοδομίας, ο άνδρας διεσώθη χωρίς να τραυματιστεί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», η κόρη του άνδρα ανέφερε: «Έχει κρεμαστεί ο μπαμπάς μου στην πολεοδομία. Αρκετά χρόνια τώρα μας κοροϊδεύουν, ενώ έχουμε ένα νόμιμο σπίτι. Μας έχουν στείλει χαρτί-απόφαση, με την οποία μας ανακοινώνουν ότι στις 25 του μήνα θα μας γκρεμίσουν ένα δωμάτιο. Είχε ξεκινήσει σαν αυθαίρετο, αλλά έχουμε κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες».

Και πρόσθεσε: «Η πολεοδομία μας έχει καθοδηγήσει να κάνουμε οποιαδήποτε διόρθωση, την οποία την κάναμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία.

Αυτό που είναι το μόνο σίγουρο είναι πως είμαστε νόμιμοι και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό έχει κρεμαστεί γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Μέχρι και το δικαστήριο τα βγάζει όλα λάδι, ενώ δεν είναι».