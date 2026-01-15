ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αθήνα: Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από κτίριο της Πολεοδομίας

Ο άνδρας που απείλησε να πέσει από κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, δεν τραυματίστηκε

The LiFO team
The LiFO team
ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΟΜΟΝΟΙΑ Facebook Twitter
Αστυνομία και Πυροσβεστική στο σημείο που απείλησε να πέσει ο άνδρας στην Ομόνοια / Eurokinissi
0

Σε εγρήγορση τέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) κλιμάκια της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για συμβάν στο κέντρο της Αθήνας, όπου ένας άνδρας είχε ανέβει στον πέμπτο όροφο κτιρίου και απειλούσε να πέσει.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και μετά από διαπραγματεύσεις στο σημείο, στην οδό Σωκράτους, σε κτίριο της Πολεοδομίας, ο άνδρας διεσώθη χωρίς να τραυματιστεί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», η κόρη του άνδρα ανέφερε: «Έχει κρεμαστεί ο μπαμπάς μου στην πολεοδομία. Αρκετά χρόνια τώρα μας κοροϊδεύουν, ενώ έχουμε ένα νόμιμο σπίτι. Μας έχουν στείλει χαρτί-απόφαση, με την οποία μας ανακοινώνουν ότι στις 25 του μήνα θα μας γκρεμίσουν ένα δωμάτιο. Είχε ξεκινήσει σαν αυθαίρετο, αλλά έχουμε κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες».

Και πρόσθεσε: «Η πολεοδομία μας έχει καθοδηγήσει να κάνουμε οποιαδήποτε διόρθωση, την οποία την κάναμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία.

Αυτό που είναι το μόνο σίγουρο είναι πως είμαστε νόμιμοι και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό έχει κρεμαστεί γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Μέχρι και το δικαστήριο τα βγάζει όλα λάδι, ενώ δεν είναι».

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αγρότες: Αποκλιμάκωση των μπλόκων και προετοιμασία για συνάντηση με Μητσοτάκη τη Δευτέρα

Ελλάδα / Αγρότες: Αποκλιμάκωση των μπλόκων και προετοιμασία για συνάντηση με Μητσοτάκη τη Δευτέρα

Σταδιακά αρχίζουν να ανοίγουν τους δρόμους ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό - Δείχνουν διάθεση συνεργασίας ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να συζητήσει τα αιτήματα των παραγωγών
THE LIFO TEAM
 
 