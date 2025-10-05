Αργυρούπολη: «Της κατέβασε το παντελόνι» - Νεαρός προσπάθησε να βιάσει 59χρονη

Νέο περιστατικό απόπειρας βιασμού σημειώθηκε στην Αργυρούπολη, με θύμα μια 59χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός φέρεται να επιτέθηκε σε μία 59χρονη και να προσπάθησε να τη βιάσει έξω από το σπίτι της, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Όπως περιέγραψε το θύμα της επίθεσης στις Αρχές, ο δράστης την πλησίασε αιφνιδιαστικά, της έσκισε τη μπλούζα και κατέβασε το παντελόνι του, επιχειρώντας να τη βιάσει.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νεαρός δεν έχει συλληφθεί και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

«Πήγε η γυναίκα απέναντι να ψωνίσει, στο γυρισμό εδώ την βάλανε στη πόρτα μέσα, έριξε μια ματιά να πάρει κάτι ρεύματα κάτι τέτοια που έρχονται, της επιτέθηκε ο άλλος από πίσω, την τράβηξε κάτω, την καβάλησε από πάνω, της έσκισε την μπλούζα, της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα κάτω και πήγε για απόπειρα βιασμού», ανέφερε ο σύζυγός της, μιλώντας σε εκπομπή του Mega.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν η μητέρα της και ο σύντροφός της