Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε 50χρονη - Διακομίστηκε στο ΚΑΤ

Ατύχημα με θύμα μία 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (29/11) στο Άργος, στον Άγιο Νικόλαο πιο συγκεκριμένα, όταν μεγάλο μέρος μπαλκονιού αποκολλήθηκε και τη χτύπησε.

Η γυναίκα στο Άργος βρισκόταν στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας και έκανε εργασίες, όταν το κομμάτι του μπαλκονιού έπεσε πάνω της. Ο θόρυβος της κατάρρευσης αναστάτωσε ολόκληρο το τετράγωνο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της στο ΚΑΤ για πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Τα αίτια της κατάρρευσης ερευνώνται.

Με πληροφορίες από argolikeseidhseis.gr