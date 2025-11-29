ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε 50χρονη - Διακομίστηκε στο ΚΑΤ

Η γυναίκα στο Άργος εκτελούσε εργασίες στον ακάλυπτο πολυκατοικίας, όταν αποκολλήθηκε κομμάτι του μπαλκονιού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΑΡΓΟΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΤ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Ατύχημα με θύμα μία 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (29/11) στο Άργος, στον Άγιο Νικόλαο πιο συγκεκριμένα, όταν μεγάλο μέρος μπαλκονιού αποκολλήθηκε και τη χτύπησε.

Η γυναίκα στο Άργος βρισκόταν στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας και έκανε εργασίες, όταν το κομμάτι του μπαλκονιού έπεσε πάνω της. Ο θόρυβος της κατάρρευσης αναστάτωσε ολόκληρο το τετράγωνο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της στο ΚΑΤ για πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Τα αίτια της κατάρρευσης ερευνώνται.

Με πληροφορίες από argolikeseidhseis.gr

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λειψυδρία:

Ελλάδα / Λειψυδρία: «Υπάρχουν περιοχές γύρω από την Αττική που δεν έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας»

Ο Ευθύμιος Λέκκας μιλά για όλα όσα πρέπει και μπορούν να γίνουν προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας, με το οποίο είναι πλέον αντιμέτωπη η Αττική, αλλά και νησιά της χώρας
LIFO NEWSROOM
 
 