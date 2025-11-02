ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία ταξί: Πότε είναι αυτή την εβδομάδα

Η απεργία ταξί στην Αττική ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες

LifO Newsroom
Φωτ.: Eurokinissi
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί αυτή την εβδομάδα.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η απεργία στα ταξί είναι την Τετάρτη και την Πέμπτη 5 και 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Απεργία ταξί: Ποια τα αιτήματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

  • Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026
  • Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές
  • Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο
  • Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.
 
 
 
