ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Άνοιξε για το κοινό το Άλσος Χωροφυλακής

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από την Εισαγγελία και την Ελληνική Αστυνομία, το Άλσος είναι άνοιξε και πάλι για τους πολίτες

LifO Newsroom
Ανοικτό είναι και πάλι το Άλσος της Χωροφυλακής, το οποίο παρέμεινε κλειστό το τελευταίο τριήμερο, μετά από απόφαση του δήμου Αθηναίων, λόγω του παράνομου χώρου ταφής ζώων συντροφιάς, που βρέθηκε εκεί.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από την Εισαγγελία και την Ελληνική Αστυνομία, το Άλσος είναι άνοιξε και πάλι για τους πολίτες. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε και η σχετική απολύμανση από τα συνεργεία του δήμου.

«Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της προστασίας του δημόσιου χώρου», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

 
Ελλάδα

Tags

