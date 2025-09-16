Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Άνδρο: Εστάλη 112 και έφτασαν ενισχύσεις από Αττική

Συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Άνδρο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ακολούθησε μήνυμα από το «112» προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Άνδρου, που καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση κατοίκων και εποχικών εργαζόμενων για τη διάσωση ζώων που βρίσκονταν κοντά στη φωτιά.

Στην κατάσβεση έσπευσαν αρχικά 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης, ενώ συμμετείχαν 5 πυροσβεστικά οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου που διέθεσαν οι ΟΤΑ.

Όταν υποχώρησε το φυσικό φως, τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να επιχειρούν, και ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις που φτάνουν τους 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων που αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από την Αττική και 12 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς το παρόν δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.