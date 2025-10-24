Διασωληνωμένος στην Εντατική βρίσκεται ο 15χρονος που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Για το σοβαρό περιστατικό με τον 15χρονο που υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν μέσα σε γυμναστήριο μίλησε στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Update» ο Σπύρος Παπαϊωάννου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Καρδιολογίας και ο Αλέξανδρος Αλεξιάδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Ελλάδας.

Όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου: «Η αλήθεια είναι ότι σε άτομα κάτω από 35 ετών μπορεί να συμβούν τέτοια τραγικά γεγονότα. Γι’ αυτό οποιοσδήποτε ασκείται από πολύ μικρή ηλικία, θα έλεγα από τότε που ξεκινάει, να ελέγχεται πολύ καλά από ειδικό».

Ανακοπή 15χρονου στον Άλιμο: Τι προβλέπεται για την άθληση σε γυμναστήριο

Σχετικά με το αν υπάρχουν πρωτόκολλα που λένε ότι θα πρέπει να έχει υποβληθεί όποιος πηγαίνει για να κάνει γυμναστική σε γυμναστήριο, σε εξετάσεις, ο κ. Παπαϊωάννου σχολίασε: «Σίγουρα ναι, υπάρχουν. Και πέρυσι με το υπουργείο Αθλητισμού είχαμε συστήσει την κάρτα αθλητή. Καμία αθλητική δραστηριότητα δεν πρέπει να γίνεται αν δεν υπάρχει η κάρτα αθλητή. Για να αθλείται κάποιος, πρέπει να ελεγχθεί πλήρως, να ξέρουμε ένα κληρονομικό ιστορικό, να γίνει μια πολύ καλή φυσική εξέταση».

Από την πλευρά του ο κ. Αλεξιάδης τόνισε πως «το Προεδρικό Διάταγμα που αναφέρει, τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός γυμναστηρίου λέει ρητά ότι πριν ξεκινήσει κάποιος ένα πρόγραμμα άσκησης σε ένα ιδιωτικό γυμναστήριο, θα πρέπει να επισκεφθεί τον καρδιολόγο ή τον παθολόγο».

Σχετικά με το πόσο αυστηρά είναι τα πρωτόκολλα, ο κ. Αλεξιάδης σχολίασε: «Θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα αυστηρά. Αλλά δεν τηρούνται και οι έλεγχοι από την Πολιτεία αυστηρά. Οπότε, η ευθύνη είναι μοιρασμένη, σε τρία μέρη. Είναι και στην πολιτεία και σε μας επιχειρήσεις και στους ίδιους τους πολίτες».

Πρόσθεσε για το συγκεκριμένο περιστατικό με τον 15χρονο, πως «η αντιμετώπιση από το γυμναστήριο που έμαθα, ήταν πάρα πολύ σωστή. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, δεν συμβαίνει παντού. Προσπαθούμε όμως να ενημερώνουμε όλα μας τα μέλη. Άρα το πιο σημαντικό είναι το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και πώς θα τα διαχειριστούμε στο μέλλον όσο το δυνατόν καλύτερα».

Ανακοπή 15χρονου στον Άλιμο: «Επιτακτική ανάγκη» να υπάρχει απινιδωτής

Επίσης, ο κ. Παπαϊωάννου θέλησε να επισημάνει πως «είναι επιτακτική ανάγκη σε οποιονδήποτε χώρο ασκείται ερασιτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα να υπάρχει απινιδωτής. Και το ΤΕΦΑΑ σε αυτούς που ασχολούνται, κάνει μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και ο υπεύθυνος εργαστηρίου ο οποίος είναι εκεί και επιβλέπει όλη τη διάρκεια της άθλησης και των δραστηριοτήτων, είναι υποχρεωμένος και επιβάλλεται να ξέρει να κάνει καρδιοαναπνευστική ανάνηψη».

«Δεύτερον, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στην Πολιτεία. Δεν είναι τι κάνει η Πολιτεία για εμάς, είναι τι κάνουμε εμείς για τους αθλούμενους και αν αγαπάμε κάτι, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και να δίνουμε όλη μας την αγάπη και το σεβασμό σε αυτούς που κάνουν αθλητικές δραστηριότητες. Να βάζουμε όρια, να βάζουμε προϋποθέσεις. Επίσης, θέλω να πω ότι δυστυχώς στη νεολαία αυτή τη στιγμή- και το λέω υπεύθυνα γιατί είμαι και στην επιτροπή Ντόπινγκ του υπουργείου- υπάρχει λήψη πολλές φορές αναβολικών και ουσιών οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες κι έχουμε πάρα πολλές παρενέργειες» κατέληξε.