Ακόμη μία γυναίκα καταγγέλλει τον γιατρό στην Κέρκυρα για παρενόχληση

Η 35χρονη βρήκε το θάρρος από τη 18χρονη, η οποία κατήγγειλε πρώτη τον γιατρό για τη δική της κακοποίηση

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ακόμη μία γυναίκα κατήγγειλε την παρενόχλησή της από τον 59χρονο γιατρό στην Κέρκυρα, τον οποίο κατηγόρησε πρώτα, για τον ίδιο λόγο, μία 18χρονη.

Αφού συνελήφθη και του απαγγέλθηκε κατηγορία για παραβίαση του ποινικού κώδικα που αφορά βιασμό, η 35χρονη γυναίκα, μητέρα δυο παιδιών έδωσε κατάθεση για τη δική της παρενόχληση. Η 35χρονη επικοινώνησε με το περιβάλλον της 18χρονης που έκανε την πρώτη καταγγελία, ενημερώνοντάς την ότι από την δική της ενέργεια βρήκε το θάρρος, να μεταφέρει στις αρχές όσα συνέβησαν σε βάρος της, μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μετά την απολογία του την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κέρκυρα: Η πρώτη καταγγελία για παρενόχληση

Ο άνδρας είναι γνωστός παθολόγος που έχει ιατρείο στο κέντρο της πόλης.

Στη δική της περιγραφή προς τις αρχές, η 18χρονη αναφέρει, ότι κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης που πραγματοποίησε στο ιατρείο του την περασμένη Δευτέρα, ο γιατρός προέβη σε ασελγείς πράξεις εναντίον της, αγγίζοντας μέρη του σώματος της που δεν δικαιολογούνταν. Η ίδια εκμυστηρεύθηκε το περιστατικό στη μητέρα της και μαζί με τον δικηγόρο τους πήγαν στο αστυνομικό τμήμα υποβάλλοντας μήνυση.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 59χρονο ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Οι συνήγοροι του ανέφεραν, ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η 18χρονη παρεξήγησε τον τρόπο της ιατρικής εξέτασης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

