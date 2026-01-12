Αγρότες: «Όχι» από Λάρισα, Καρδίτσα και Μάλγαρα για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Αρνητική ήταν η απόφαση της συνέλευσης των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα και στο μπλόκο των Μαλγάρων για την αυριανή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο, μας εμπαίζει», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, μιλώντας απόψε στην συνέλευση του μπλόκου Ε65, μετά την απόφαση για την αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Διευκρίνισε μάλιστα πως θα περιμένουν από την κυβέρνηση μέχρι αύριο το πρωί, να κάνει δεκτή την πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής και να συζητήσουν με τις δύο επιτροπές που συγκροτήθηκαν.

Όπως είχε γίνει γνωστό, δυο συναντήσεις είχε σχεδιάσει να έχει ο πρωθυπουργός την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου με αγρότες και όχι μια όπως είχε αρχικά ζητήσει και αυτό γιατί δεν κατέστη δυνατό να τα βρουν μεταξύ τους προκειμένου να υπάρξει ενιαία εκπροσώπησή τους. Η μια με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και η άλλη με αντιπροσωπεία αγροτών από άλλα μπλόκα και αγροτικούς συλλόγους, από τη Θεσσαλονίκη έως την Κρήτη που διαφοροποιούνται.

«Η Κυβέρνηση και πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων. Ο στόχος είναι να συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων. Έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι για λόγους ασφαλείας και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι που δεν βγαίνει άκρη να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων έκαστη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.