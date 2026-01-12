Αγρότες: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συνάντηση με Μητσοτάκη - Η πιθανότητα ακύρωσης του ραντεβού

Ανοικτοί ως προς όλα τα ενδεχόμενα, σε ό,τι αφορά στην αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι οι αγρότες των μπλόκων που συντάσσονται με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή.

Όσον αφορά στην πιθανότητα ακύρωσης του προγραμματισμένου ραντεβού με τον πρωθυπουργό, οι αγρότες αναφέρουν πως έαν η σύνθεση των δύο επιτροπών που έχουν ορίσει, αλλάξει, τότε προτίθενται να ακυρώσουν και τη συνάντηση.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι «δεν λειτουργεί με τελεσίγραφα», καλώντας σε κοινή λογική και διάλογο. Η ένταση εστιάζεται στη σύνθεση και τον αριθμό των εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση. Η Πανελλαδική Συντονιστική των μπλόκων θέτει ως «κόκκινη γραμμή» τις δικές της αποφάσεις και προαναγγέλλει Γενικές Συνελεύσεις στα μπλόκα σήμερα, Δευτέρα (12/1), το απόγευμα.

Αγρότες: Ποιοι προτίθενται να συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Την ίδια ώρα, αγροτικά μπλόκα από Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κρήτη, που διαφοροποιούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή, δηλώνουν ότι θα προσέλθουν κανονικά στο ξεχωριστό ραντεβού που έχει προγραμματιστεί για αύριο με τον Πρωθυπουργό.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, οι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν θέσει. Αντίθετα, ο Δημήτρης Τσίλιας δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια θα μεταβούν κανονικά στο Μέγαρο Μαξίμου, επισημαίνοντας πως έχουν επιλέξει τον δρόμο του διαλόγου με ανοιχτούς δρόμους.

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα, όμως από τις 12 Δεκεμβρίου υπήρξαν διαφοροποιήσεις. Είναι πλέον αργά να παίζουμε παιχνίδια για το αν θα πάμε ή όχι στη συνάντηση», ανέφερε ο κ. Τσίλιας.

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Αλειφτήρας ξεκαθάρισε πως «κόκκινη γραμμή» για την Πανελλαδική είναι οι αποφάσεις της, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν γίνουν δεκτές οι επιτροπές που έχουν οριστεί -25 άτομα στη μία και 10 στην άλλη- τότε δεν θα υπάρξει συμμετοχή στη συνάντηση. Παράλληλα, απάντησε στις αιτιάσεις περί μη θεσμοθετημένου οργάνου, με τον κ. Τσίλια να σημειώνει ότι η Πανελλαδική δεν διαθέτει Καταστατικό Χάρτη.

Αγρότες: Η απάντηση της κυβέρνησης

Το νέο μήνυμα της κυβέρνησης προς τους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα τους, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και όχι μία, εξηγώντας στη συνέχεια, τον λόγο.

Ερωτηθείς αναφορικά με τις συναντήσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους αγρότες, ανέφερε αρχικά, ότι: «Δεν θα είναι έτσι όπως το λένε. Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με άλλους. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Η πρώτη συνάντηση με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που δεν θέλουν οι πρώτοι. Έχουμε διαμηνύσει για προφανείς λόγους ασφαλείας και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση να υπάρχει όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Στόχος η πρώτη συνάντηση να γίνει αύριο γύρω στις 13:00».