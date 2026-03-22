Αγνοείται ο 34χρονος δύτης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Δύσκολη η επιχείρηση της διάσωσής του

Εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί και να διασωθεί ο δύτης, εξαιτίας του σημείου στο οποίο πήγε για κατάδυση

Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 / Φωτ.: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Παραμένει αγνοούμενος ο 34χρονος δύτης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, τα ίχνη του οποίου αναζητά το Λιμενικό από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ο 34χρονος είναι πιλότος και έχει εμπειρία στις καταδύσεις. Μετέβη στο σημείο μαζί με έναν ακόμη δύτη για κατάδυση σε σημείο που περιλαμβάνει γνωστό θαλάσσιο πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων, το οποίο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο για καταδύσεις.

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Γιατί είναι δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης

Πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει η ΕΡΤ, αναφέρουν ότι το μεσημέρι ο άνδρας με τον οποίο ο 34χρονος είχε πάει για κατάδυση, βγήκε από τη θάλασσα και ειδοποίησε τις αρχές ότι ο 34χρονος είναι πιθανότατα εγκλωβισμένος σε σημείο του πηγαδιού.

Στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό Σώμα με πλωτό σκάφος, καθώς και δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι-δύτες από ιδιωτικά συνεργεία.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας του μεγάλου βάθους, των ισχυρών υπόγειων ρευμάτων και της σύνθετης γεωμορφολογίας του πηγαδιού.

Ο 34χρονος δύτης ήταν εφοδιασμένος με επιπλέον φιάλες οξυγόνου, συσκευή παροχής οξυγόνου για άλλες 3 έως 5 ώρες και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ώθηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων, σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.


 

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

 
