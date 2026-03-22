Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό δύτη

Αν και εντοπίστηκε από μέλη του Λιμενικού και ιδιώτες δύτες, φαίνεται πως παρασύρθηκε ξανά στα βαθιά

The LiFO team
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού για τον απεγκλωβισμό δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως τις μεταδίδει ο ΑΝΤ1, πρόκειται για 34χρονο δύτη, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε υποθαλάσσιο πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων. Τις αρχές φαίνεται πως ειδοποίησε φίλος του, με τον οποίο είχαν μεταβεί μαζί στο σημείο.

Ο ίδιος κατάφερε να βγει από το νερό, ωστόσο ο 34χρονος παρέμεινε εγκλωβισμένος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού, καθώς και ιδιώτες δύτες, οι οποίοι επιχείρησαν να τον εντοπίσουν και να τον ανασύρουν.

Παρά το γεγονός ότι ο δύτης εντοπίστηκε, φαίνεται πως παρασύρθηκε ξανά σε μεγαλύτερο βάθος, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να μην έχει καταστεί δυνατή η ανάσυρσή του.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1

 
 
