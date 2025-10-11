Άγιος Παντελεήμονας: Αναζητείται και τρίτο άτομο για τη δολοφονία του 30χρονου

Συνεχίζεται η έρευνα του Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία ενός 30χρονου άνδρα από την Ουκρανία, μέσα σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της Παρασκευής (10/10).

Η Αστυνομία όταν έφτασε στο σπίτι εντόπισε και έναν τραυματία, ο οποίος φέρεται να είναι ο συγκάτοικος του θύματος.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι Αρχές αναζητούν και τρίτο άτομο, ο οποίος φέρεται να έφυγε από το διαμέρισμα το πρωί της Παρασκευής.

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές προσπαθούν να επαληθεύσουν τους ισχυρισμούς του 48χρονου τραυματία, σύμφωνα με τους οποίους ο ίδιος και ο 30χρονος δέχτηκαν επίθεση από τέσσερις άνδρες.

Άγιος Παντελεήμονας: Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές στο διαμέρισμα, γεγονός που προβληματίζει τις Αρχές.

Το θύμα βρέθηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 48χρονος, επίσης ουκρανικής καταγωγής, ήταν βαριά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο «Ευαγγελισμός».

