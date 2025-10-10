ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα

Ο τραυματίας, που κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την Αστυνομία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε διαμέρισμα 1ου ορόφου, επί της οδού Σεράφη 4, βρέθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ», δεμένος με πλαστικά δεματικά και άγρια χτυπημένος μέχρι θανάτου, ένας 31χρονος από την Ουκρανία.

Εντός του χώρου βρέθηκε επίσης, χτυπημένος αλλά τραυματισμένος ένας 48χρονος ομοεθνής του που κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την Αστυνομία.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Ασφάλειας και των Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, ώστε να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φθιώτιδα: Κακοποιητικά μηνύματα σε 14χρονη – Τι είπε στο δικαστήριο ο 61χρονος που καταδικάστηκε

Ελλάδα / Φθιώτιδα: Κακοποιητικά μηνύματα σε 14χρονη – Τι είπε στο δικαστήριο ο 61χρονος που καταδικάστηκε

Ο 61χρονος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι «παρερμήνευσε την ηλικία της μαθήτριας», καθώς –όπως ισχυρίστηκε– «έδειχνε μεγαλύτερη και είχε επαφές με ενήλικες στο διαδίκτυο»
LIFO NEWSROOM
 
 