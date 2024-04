Αφρικανική σκόνη: «Ρύποι φτάνουν στις κυψέλες των πνευμόνων» λένε οι επιστήμονες

Η αφρικανική σκόνη που καλύπτει όλη τη χώρα ταλαιπωρεί τους κατοίκους και κυρίως όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν για τη χρήση μάσκας, ιδίως για τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και αλλεργίες. Το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, η μίξη σκόνης, υγρασίας και ομίχλης καθήλωσε τα αεροπλάνα, ενώ οι θερμοκρασίες σε όλη την επικράτεια έχουν σκαρφαλώσει σε αφύσικα υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Ζωή Δεμέστιχα τονίζει: «Όμως η σκόνη δεν επικάθεται μόνο πάνω στο καπό των οχημάτων. Λόγω της μικρής διαμέτρου εισβάλει στα πνευμόνια. «Λόγω του μικρού μεγέθους σωματίδια, οι ρύποι περνάνε μέσω των αεροφόρων οδών.. , φτάνουν πλέον στις κυψελίδες. Είναι σίγουρο για αυτούς ότι αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα από αλλεργίες μέχρι πνευμονοπάθειες… δημιουργεί διάφορα προβλήματα»

Οι έχοντες αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν τη δραστηριότητα τους, να φορούν μάσκα και να επικοινωνήσουν με το γιατρό τους για ενίσχυση της φαρμακευτικής αγωγής.

Τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης εξ ορισμού συνδυάζονται με τους θερμούς νότιους ανέμους που ανεβάζουν ασύμμετρα τη θερμοκρασία. Έτσι, ο Απρίλιος φέτος μπήκε με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτό τείνει να γίνει κανονικότητα. «Όλο και περισσότερα τέτοια φαινόμενα αλλά κανείς δεν αποκλείει ότι θα έχουμε και περιόδους που θα έχουμε ακριβώς τα αντίθετα.. Αυτό που ζούμε τώρα οφείλεται σε μια αύξηση κατά +1,3ο C φανταστείτε πως θα είναι τα πράγματα όταν φθάσουμε στο +2ο C ή στο +2,5ο C που είναι αναμενόμενο» σημειώνει ο Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ανδρέας Καζαντζίδης.

Η σκόνη από τη Σαχάρα, εκτός από μέταλλα που περιέχει, κατά το ταξίδι της προς βορά εμπλουτίζεται και με άλλους ρύπους, ίσως και παθογόνα. «Περνώντας επίσης από τις πόλεις της Βόρειας Αφρικής, η αλήθεια είναι ότι μεταφέρουν και προσροφώντας σωματίδια και ρύπους και από εκείνες τις περιοχές. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια σχετική ανησυχία… για την μεταφορά παθογόνων οργανισμών που πραγματικά δεν ενδημούν στο δικό μας περιβάλλον, είναι ένα θέμα αυτό για να κοιτάξουμε» αναφέρει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Η σκόνη θα αποχωρήσει από την Ελλάδα μέχρι την Τετάρτη, θα επιμείνει όμως περισσότερο στη Κεντρική Ευρώπη. Ως μια καθαρή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής θεωρεί ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, πρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών την συχνότητα και την ένταση της εμφάνισης της αφρικανικής σκόνης στην Ευρώπη. Γεγονός που όπως είπε θα πρέπει να μας κινητοποιήσει και να αρχίσουμε να παίρνουμε αυτή την κατάσταση πολύ πιο σοβαρά.

Μιλώντας για τη διαδρομή που διανύουν τα σωματίδια της αφρικανικής σκόνης μέχρι να φτάσουν στη χώρα μας ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε ότι εκτός από το σημαντικό ποσοστό μετάλλων -βασικό χαρακτηριστικό της σύστασης του εδάφους στην έρημο- που μεταφέρουν απορροφούν στο ταξίδι αυτό σωματίδια και ρύπους από εκείνες τις περιοχές.

«Υπάρχει μια σχετική ανησυχία όχι για σήμερα μόνο, αλλά γενικότερα κατά τα φαινόμενα για τη μεταφορά και παθογόνων μικροοργανισμών που πραγματικά δεν ενδημούν στο δικό μας περιβάλλον» αποκάλυψε ο κ. Σαρηγιάννης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ