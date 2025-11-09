42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο των Αθηνών.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Υπενθυμίζεται πως ο φετινός νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου είναι ο Παναγιώτης Καραΐσκος ενώ η Ματίνα Νούλα είναι η πρώτη γυναίκα που τερμάτισε πρώτη τα 42 χλμ.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η δεύτερη φορά που ο Παναγιώτης Καραΐσκος αναδεικνύεται νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, καθώς το ίδιο είχε συμβεί και στον 40ο.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Παναγιώτης Καραΐσκος δήλωσε: «Είναι η δεύτερη μου νίκη, την τρίτη χρονιά που συμμετέχω. Πέρυσι δεν βγήκε, φέτος βγήκε, οπότε είμαι χαρούμενος. Ως προς τον αγώνα, δεν ήξερα ποιος ακολουθούσε, όμως στην αρχή είδα κάποιον να προπορεύεται και έτσι με τράβηξε και εμένα, ώστε να πιάσω τον ρυθμό μου. Μετά τα 15 χιλιόμετρα, ήμουν μόνος μου».

«Το διαχειρίστηκα καλά και δόξα τω Θεώ ήρθε με καλύτερο χρόνο από το 2023. Ο καιρός ήταν αρκετά δύσκολος, παρόλο που δεν τον κατάλαβα. Έβγαλε ζέστη, είχε βροχή και υγρασία. Όμως θέλει διαχείριση και ψυχή στο τέλος, κι αυτό έκανα» είπε ο Παναγιώτης Καραΐσκος.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη του στους γονείς του: «Όπως και το 2023, οι γονείς μου δεν είχαν έρθει εδώ, αλλά είδαν τον αγώνα από την τηλεόραση. Οπότε, το αφιερώνω πρώτα σ' αυτούς, τους αγαπάω πολύ».