Έντονες αντιδράσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς προκάλεσε η διανομή δωρεάν μασκών σε μαθητές που ωστόσο είχαν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από το προβλεπόμενος.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας απάντησε για τις μεγάλες μάσκες που μοιράστηκαν σήμερα σε κάποιους μαθητές, κάνοντας λόγο για λάθος στη συρραφή και παρανόηση της διατύπωσης για τις διαστάσεις.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της, «στο πλαίσιο της διαδικασίας επανέναρξης της σχολικής χρονιάς και της ασφαλούς ένταξης των μαθητών στη σχολική κοινότητα, οι αρμόδιες Επιτροπές που δίνουν καθημερινά την επιστημονική στήριξη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού συνέστησαν τις διαστάσεις για τις μάσκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Οι διαστάσεις είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες διεθνείς προδιαγραφές».

Ως προς μέγεθος των μασκών, στη σχετική συνεδρίαση της επιτροπής, υπό τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκο, είχαν εγκριθεί δύο διαστάσεις;

-10 x 18 (+/-1 εκ) για ηλικίες κάτω των 10 ετών και

-12 x 22 (+/-1 εκ) για ηλικίες μεγαλύτερες των 10 ετών.

Η ΚΕΔΕ έχει αναλάβει να ολοκληρώσει τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας και παράδοσης των μασκών στα σχολεία, διεξάγει αυστηρούς ελέγχους ως προς το εάν τηρούνται ή όχι οι προδιαγραφές. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, έχει επισημάνει πάντως ότι καθώς οι μάσκες φτιάχνονται σε δύο μεγέθη, ενδέχεται οι διαστάσεις τους να μην καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

Αναλυτικά, οι προδιαγραφές κατασκευής της υφασμάτινης μάσκας έχουν ως εξής:

1. Πολύ καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα (100%), πυκνής ύφανσης, >180 TC.

2. Τουλάχιστον 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί λινό τουλάχιστον δύο στρωμάτων.

3. Τα δύο στρώματα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος (πιο σκούρα η εξωτερική πλευρά και ανοιχτόχρωμη, ή καλλίτερα λευκή η εσωτερική για να είναι διακριτή η φορά εφαρμογής της. Στη περίπτωση που τα δύο στρώματα είναι ιδίου χρώματος θα πρέπει να υπάρχει διακριτή σήμανση (στάμπα ή άλλη ένδειξη) που θα υποδεικνύει τη φορά της μάσκας. Θα ήταν σκόπιμο για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η εξωτερική πλευρά να είναι πολύχρωμη και με σχέδια, φιγούρες , ήρωες προκειμένου η μάσκα να είναι πιο ελκυστική.

4. Διαστάσεις τελικού προϊόντος :

i. για ηλικίες <10 ετών 10 Χ 18 +/-1 εκ

ii. για ηλικίες >10 ετών 12 Χ 22 +/-1 εκ.

5. Κατασκευασμένες με τρεις πιέτες στο μέσον τους ώστε να δύναται να ξεδιπλώνουν κατά την εφαρμογή της μάσκας.

6. Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη.

7. Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για τη συγκράτηση στα αυτιά και να δοθεί έμφαση στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα ώστε να είναι σταθερά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, οι οδηγίες «αφορούσαν στο μέγεθος του υφάσματος πριν από τη συρραφή του και όχι το τελικό μέγεθος των δύο τύπων μασκών. Η διατύπωση της συγκεκριμένης διάκρισης μεταξύ αρχικής και τελικής διάστασης δεν ήταν σαφής, με αποτέλεσμα αριθμός από τις μάσκες που διανεμήθηκαν να έχει μέγεθος μεγαλύτερο του ενδεδειγμένου».

Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι επαναδιατυπώθηκαν ευκρινώς οι σωστές προδιαγραφές και θα αποσταλούν εκ νέου στην ΚΕΔΕ, «που είναι αρμόδια για το διαγωνισμό της προμήθειάς τους, ώστε οι μάσκες που θα διανεμηθούν στη συνέχεια να έχουν το σωστό μέγεθος».

Παράπονα γονέων για το μέγεθος των μασκών - Αναρτήσεις στα social media

Την αντίδρασή τους για τις τεράστιες μάσκες που μοιράστηκαν στις σχολικές μονάδες εξέφρασαν δεκάδες γονείς, υποστηρίζοντας ότι είναι πολύ μεγάλες για τα περισσότερα παιδιά, ενώ κάποιοι προσέθεταν ότι τα παγούρια που διανεμήθηκαν είναι μικρά, με τη χωρητικότητά τους να φτάσουν στο μισό από ένα κλασικό μπουκαλάκι νερό.

Face mask handed out to my 9-year-old son on his return to school today. Measuring 12x22cm, it's even too big for my head.



Well done, Greek government. pic.twitter.com/kpJ2EB8Q5F