Ένταση επικρατεί στη Μόρια, μετά τη νέα φωτιά στο ΚΥΤ το βράδυ της Τετάρτης, μόλις λίγες ώρες μετά την τεράστια πυρκαγιά που κατέστρεψε τη δομή φιλοξενίας στη Λέσβο και άφησε χωρίς στέγη χιλιάδες αιτούντες άσυλο.

Το βράδυ της Τετάρτης νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε στη Μόρια. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστη η αιτία της φωτιάς. Όσοι βρίσκονταν στις σκηνές απομακρύνθηκαν από το σημείο, ανάμεσά τους και οικογένειες με μικρά παιδιά.

Η φωτιά ωστόσο εξαπλώνεται ραγδαία, καίγοντας ότι απέμεινε από την χθεσινή πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα του ΚΥΤ. Στην ευρύτερη περιοχή επικράτησε ένταση ανάμεσα σε αιτούντες άσυλο και ΕΛ.ΑΣ. Συγκεκριμένα, πολλοί πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Φυτώριο, μεταξύ Παναγιούδας και Καρά Τεπέ.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για αιτούντες άσυλο που φέρεται να πέταξαν πέτρες κατά των αστυνομικών οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να κινηθούν προς το λιμάνι της Μυτιλήνης.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχει μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή της Παναγιούδας, όπου μετανάστες ξαπλώνουν να κοιμηθούν στο έδαφος, ενώ τρία συνολικά μπλόκα στήθηκαν στο δρόμο από το ΚΥΤ και προς το κέντρο της Μυτιλήνης. Από το πρωί στο νησί έχουν σταλεί τρεις διμοιρίες ΜΑΤ από την Αθήνα και ενισχύονται.

Fires in the Camp, Fire in nearby fields , teargas from police , hundreds who fled #moria are heading back . pic.twitter.com/0SsUj44jXE