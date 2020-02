Το τελωνείο στις Καστανιές έκλεισε και η κυβέρνηση προχωρά σε κινήσεις θωράκισης των συνόρων , καθώς μετακινούνται προς αυτά πρόσφυγες που βρίσκονται στην Τουρκία, μετά τα μηνύματα της Άγκυρας ότι θα ανοίξει τις πύλες προς την Ευρώπη.

Στις Καστανιές, κατά μήκος των συνόρων πετούν ελικόπτερα και υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη και δυνάμεις του στρατού, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Έθνος». Στο μεταξύ, στον Έβρο μεταβαίνει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Παράλληλα, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης θα μεταβεί στη Λέσβο. «Η Ελλάδα έχει αυστηροποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη φύλαξη των συνόρων της σε ξηρά και θάλασσα», δήλωναν νωρίτερα κυβερνητικές πηγές. Με αφορμή αυτές τις εξελίξεις, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άνγκελα Μέρκελ.

Ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Μπάμπαρ Μπάλοχ, δήλωσε ότι ο οργανισμός δεν έχει λάβει αναφορές για ορατή αλλαγή ή μετακίνηση προσφύγων προς τα σύνορα. Όμως, από το πρωί τα τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες με πρόσφυγες και μετανάστες που περπατούν προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, ενώ άλλοι συγκεντρώνονται στα παράλια των Δαρδανελλίων, φιλοδοξώντας να περάσουν στα ελληνικά νησιά.

