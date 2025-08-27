24ωρο μετρό: Από πότε ξεκινά κάθε Σάββατο - Τι ισχύει για λεωφορεία και τραμ

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του μετρό.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, φανέρωσε πως «από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο».

Επίσης, 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα για κάποιες λεωφορειακές γραμμές και τους πιο πολυσύχναστους μήνες και για το τραμ.

«Ευχαριστώ τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν και οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Αυγούστου, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είχε προαναγγείλει κι άλλες προσλήψεις αλλά και οικονομική ενίσχυση του προσωπικού.

«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι... οι κάμερες και τα 24ώρα τα Σάββατα έχουν τη στόχευση να μειώσουν όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.

«Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και μετά, οι εργαζόμενοι του Μετρό, Λεωφορείου και Τραμ βάζουν ''τεράστια πλάτη'' και θα λειτουργήσουν 24ώρο κάθε Σάββατο. Βγαίνουμε με το υφιστάμενο προσωπικό, αλλά θα γίνουν κι άλλες προσλήψεις, ενώ θα τους ανταμείψουμε και οικονομικά», είχε προσθέσει.

