ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

24ωρο μετρό: Από πότε ξεκινά κάθε Σάββατο - Τι ισχύει για λεωφορεία και τραμ

Όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΜΕΤΡΟ 24ΩΡΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του μετρό.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, φανέρωσε πως «από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο».

Επίσης, 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα για κάποιες λεωφορειακές γραμμές και τους πιο πολυσύχναστους μήνες και για το τραμ.

«Ευχαριστώ τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν και οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Αυγούστου, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είχε προαναγγείλει κι άλλες προσλήψεις αλλά και οικονομική ενίσχυση του προσωπικού.

«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι... οι κάμερες και τα 24ώρα τα Σάββατα έχουν τη στόχευση να μειώσουν όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.

«Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και μετά, οι εργαζόμενοι του Μετρό, Λεωφορείου και Τραμ βάζουν ''τεράστια πλάτη'' και θα λειτουργήσουν 24ώρο κάθε Σάββατο. Βγαίνουμε με το υφιστάμενο προσωπικό, αλλά θα γίνουν κι άλλες προσλήψεις, ενώ θα τους ανταμείψουμε και οικονομικά», είχε προσθέσει.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στην Αθήνα: Φωτοβολίδες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Ελλάδα / Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στην Αθήνα: Φωτοβολίδες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν μέσω κεντρικών οδών, πραγματοποιώντας μια συμβολική στάση έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προτού καταλήξουν στον τελικό τους προορισμό, την πρεσβεία του Ισραήλ στο Ψυχικό
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία στη Σκύδρα: «Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία, τον έβριζε» λένε συγγενείς του δράστη

Ελλάδα / Δολοφονία στη Σκύδρα: «Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία, τον έβριζε» λένε συγγενείς του δράστη

Οι διαφορές των δύο ανδρών σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν χρόνιες και για αυτό η οικογένεια του 72χρονου ήταν εξαρχής ανήσυχη μετά την εξαφάνισή του - Τι υποστηρίζει η κόρη του θύματος
LIFO NEWSROOM
 
 