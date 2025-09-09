24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων κάθε Σάββατο - Αναλυτικά τα δρομολόγια

Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7), καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών όλο το 24ωρο, καλύπτοντας βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Η πρωτοβουλία αυτή αναβαθμίζει τις υπηρεσίες δημόσιας μεταφοράς, προσφέροντας ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για το κοινό όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας, ενώ ενισχύει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα της πόλης.

Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά:

Μετρό: Γραμμές 2 και 3

Τραμ: Γραμμές Τ6 και Τ7

Συχνότητες Γραμμής 2 (Μετρό)

Ώρες Διάστημα Διέλευσης 22:00 – 00:20 10’ 50’’ 00:20 – 02:00 15’ 02:00 – 05:30 15’ 05:30 – 07:00 12’ 30’’ 07:00 – 10:00 10’ 50’’

Συχνότητες Γραμμής 3 (Μετρό)

Ώρες Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο Αεροδρόμιο 22:00 – 00:20 9’ 36’ 00:20 – 02:00 15’ – 02:00 – 05:30 15’ – 05:30 – 07:00 10’ 36’ 07:00 – 10:00 9’ 36’

Συχνότητες Γραμμών Τ6 και Τ7 (Τραμ)

Ώρες T6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) T7 (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα) 22:00 – 00:30 15’ 15’ 00:30 – 01:40 25’ 25’ 01:40 – 05:30 25’ 25’ 05:30 – 10:00 12’ 12’

Λεωφορεία

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων αφορά 10 νέες γραμμές, επιπλέον των υπαρχουσών 24ωρων και νυχτερινών δρομολογίων.

Νέες γραμμές 24ωρης λειτουργίας

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049 Πειραιάς – Ομόνοια

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Υφιστάμενες γραμμές 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας