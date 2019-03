Κλειστό θα είναι την Κυριακή το κέντρο της Αθήνας καθώς στην πρωτεύουσα πραγματοποιούνται γυρίσματα κινηματογραφικής ταινίας στην οποία μάλιστα πρωταγωνιστεί ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, ο σταρ του οσκαρικού «BlacKkKlansman».

Οι πληροφορίες του LIFO.gr σχετικά με τα γυρίσματα, λένε πως πρόκειται για την αμερικανο-ιταλική κινηματογραφική παραγωγή, του σκηνοθέτη των «Suspiria» και «Call Me By Your Name», Λούκα Γκουαντανίνο, την οποία σκηνοθετεί ο Φερντινάντο Κίτο Φιλοµαρίνο.

Πρόσφατα, γυρίσματα για την ταινία η οποία τιτλοφορείται «Born To Be Murdered», έγιναν και στα Τρίκαλα ενώ πρωταγωνιστής του φιλμ είναι ο γιος του διάσημου ηθοποιού Ντένζελ Ουάσινγκτον, Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον.

Τα πρώτα γυρίσματα έγιναν την Τετάρτη στην Αθήνα, στην περιοχή της Ομόνοιας, και την Κυριακή προγραμματίζονται γυρίσματα μεγάλης διαρκείας στην πλατεία Συντάγματος.

Η τροχαία ενημερώνει πως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με την αστυνομία, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω κινηματογραφικών γυρισμάτων στην Πλατεία Συντάγματος.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, κατά τις ώρες 06:00 έως 18:00, στις εξής οδούς του Δήμου Αθηναίων:

- Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμερικής και της πλατείας Συντάγματος.

- Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

- Πλατεία Συντάγματος.