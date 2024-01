Ξεκίνησαν οι εορτασμοί για το ετήσιο καρναβάλι της Βενετίας, το οποίο άρχισε επίσημα χθες Σάββατο 27 Ιανουαρίου.

Πλήθος μασκοφόρων καρναβαλιστών μικρών και μεγάλων σε ηλικία, κατέκλεισαν τη Βενετία και υποδέχτηκαν τους επισκέπτες αλλά και τους τουρίστες που βρίσκονται στην πόλη για το μεγάλο γεγονός. Το φετινό καρναβάλι είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πόλο, ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδιώτες της πόλης καθώς φέτος συμπληρώνονται 700 χρόνια από τον θάνατό του.

Η κεντρική πλατεία του Αγίου Μάρκου, τα σοκάκια αλλά και τα κανάλια γέμισαν με καρναβαλιστές ντυμένους με πολύχρωμες στολές. Υπενθυμίζεται πως ο τίτλος του φετινού καρναβαλιού είναι «Στην Ανατολή, το εκλπληκτικό ταξίδι του Μάρκο Πόλο».

The Carnival of Venice 2024 starts today.



An event that dates back to the XI century, it's famous for its elaborate masks and costumes that collect all the traditional fashion, especially the splendour of the XVIII century.



[📹 claudia_mimejorvenecia]pic.twitter.com/AW1fEJGI3o