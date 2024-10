Terrifier 3: Η ταινία τρόμου που «προκαλεί εμετό» στους θεατές είναι Νο 1 στο αμερικανικό box office

Πώς ένα σίκουελ τρόμου αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπέρασε το Joker: Folie à Deux αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων αυτό το Σαββατοκύριακο στο box office;

«Προκαλώντας σοκ στους θεατές και αποφεύγοντας τα τραγούδια» απαντά ο Guardian, για το «Terrifier 3».

Η νέα ταινία τρόμου μετρά μόλις τρεις μέρες κυκλοφορίας στους κινηματογράφους, αλλά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του αμερικανικού box office. Το φιλμ, ακολουθεί τις περιπέτειες του Αρτ, ενός κλόουν που «είναι έτοιμος να εξαπολύσει το χάος στους ανυποψίαστους κατοίκους της κομητείας Μάιλς, οι οποίοι κοιμούνται ειρηνικά την παραμονή των Χριστουγέννων», γράφει η επίσημη περιγραφή.

