Telegraph: «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ο νέος Τζέιμς Ντιν, ο πιο καταξιωμένος σταρ της γενιάς του»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναγνωρίζεται από διεθνή media, ως ο πιο καταξιωμένος, ο πιο πλούσιος και ίσως ο πιο επιτυχημένος σταρ της γενιάς του.

Αυτό γράφει πρόσφατο δημοσίευμά της η Teleraph, με τίτλο «Γιατί ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ο νέος Τζέιμς Ντιν», που μόλις στα 29 του χρόνια, μετρά ήδη δύο υποψηφιότητες για το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού.

Γεννημένος το 1995, ο Τιμοτέ Σαλαμέ μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με καλλιτεχνικές επιρροές από τη χορεύτρια μητέρα του και τον δημοσιογράφο πατέρα του.

Η εισαγωγή του στην παγκοσμίου φήμης σχολή, LaGuardia, της Νέας Υόρκης δεν ήταν εύκολη, καθώς χρειάστηκε να παρέμβει ο καθηγητής του, για να τον δεχτούν. «Ήταν εξαιρετικά χαρισματικός», θα έλεγε αργότερα ο Χάρι Σίφμαν, που έδωσε στον 13χρονο Σαλαμλε την υψηλότερη βαθμολογία που είχε δώσει ποτέ σε οντισιόν.

Οι ρόλοι «σταθμοί»

Σύντομα, ο Σαλαμέ ξεχώρισε για την ικανότητά του στην υποκριτική, το τραγούδι και τον χορό.

Οι πρώτοι του ρόλοι σε σειρές όπως το Law & Order και το Homeland διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο για να συστηθεί σε παράγοντες και κυνηγούς ταλέντων, από το Χόλυγουντ. Μία ταινία όμως, ήταν καθοριστική για την καριέρα του, το Call Me By Your Name του 2017. Η ερμηνεία του ως Έλιο του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ, σε ηλικία μόλις 22 ετών.

Ο μεγαλύτερος φόβος του Σαλαμέ, ήταν να θεωρηθεί «σταρ της στιγμής», όπως εχει δηλώσει ο ίδιος. Ωστόσο, η στρατηγική επιλογή ρόλων με συναισθηματικό βάθος, όπως στο Beautiful Boy και το Little Women, τον βοήθησε να καθιερωθεί ως ένας ηθοποιός που συνδυάζει εμπορική επιτυχία με καλλιτεχνική αναγνώριση.

«Όλοι θέλουν να είναι ο Σαλαμέ»

Η βάση θαυμαστών του, γνωστή και ως «Chalamania», έχει φτάσει «σε πρωτοφανή επίπεδα λατρείας» γράφει ο Guy Kelly για την Telegraph και συνεχίζει: «Στην πραγματικότητα, όλοι θέλουν να είναι ο Σαλαμέ και όλοι θέλουν να είναι μαζί του. Και οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να τον φέρνουν στο σπίτι για να τους τον γνωρίσουν. Όσο για τους σχεδιαστές, όλοι θέλουν να τον ντύσουν. Και κάθε σκηνοθέτης, ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου του, θέλει να τον διαλέξει. Καθώς πληροί όλα αυτά τα κριτήρια, είναι σχεδόν μοναδικός στο Χόλιγουντ. Ίσως μόνο η Ζεντάγια, το ερωτικό του ενδιαφέρον από το franchise του Dune, είναι συγκρίσιμη».

Οι επιλογές του στη μόδα, όπως η εντυπωσιακή κόκκινη φόρμα στο Φεστιβάλ Βενετίας, τον αναδεικνύουν ως ένα ισχυρό fashion icon.

Telegraph για Σαλαμέ: «Όλοι οι σχεδιαστές θέλουν να τον ντύσουν και όλοι οι σκηνοθέτες να τον διαλέξουν» / Φωτ. απο το 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας / EPA

Ο Μπομπ Ντίλαν

Φέτος, ο Σαλαμέ ενσάρκωσε τον Μπομπ Ντίλαν στη βιογραφική ταινία A Complete Unknown. Το φιλμ εστιάζει στα πρώτα χρόνια του θρυλικού καλλιτέχνη. Για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου του, ο Σαλαμέ πέρασε πεντέμισι χρόνια εκμάθησης κιθάρας και φυσαρμόνικας, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή του στην τέχνη του.

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποδεικνύει ότι η μαγεία του Χόλιγουντ παραμένει ζωντανή» συνεχίζει το άρθρο. Κι αυτό, γιατί με την ικανότητα να ισορροπεί ανάμεσα σε blockbuster, όπως το Dune, αλλά και μικρότερες ταινίες χωρίς να χάνει από την καλλιτεχνική του ταυτότητα, ο Σαλαμέ φαίνεται πως είναι από τους σταρ, που κέρδισαν από νωρίς την εύνοια και τον σεβασμό του κοινού και των κριτικών.