Τα ντεμπούτο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία των βρετανικών charts

Το «Bat Out Of Hell» τoυ Meat Loaf κατέκτησε την κορυφή ως το ντεμπούτο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία των βρετανικών charts.

Το «Official All-Time Debut Albums Top 20» που συντάχθηκε από την The Official Charts Company σε συνεργασία με την National Album Day, που θα πραγματοποιηθεί αύριο (15 Οκτωβρίου), κατονόμασε το σόλο άλμπουμ του 1977 του αείμνηστου καλλιτέχνη ως το καλύτερο στην βρετανική μουσική ιστορία.

Η λίστα βασίζεται σε συνδυασμένες πωλήσεις και stream στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που ξεκίνησαν οι δίσκοι το 1956, με τον Meat Loaf να έχει πουλήσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα του «Bat Out Of Hell» μόνο στη Βρετανία μέχρι σήμερα.

Δεύτερο στο chart είναι το LP του James Blunt του 2004 «Back To Bedlam», με τις Leona Lewis (Spirit, 2007), Lady Gaga (The Fame, 2008) και Dido (No Angel, 1999) να ολοκληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Άλλοι καλλιτέχνες που βρίσκονται στο top 20 της λίστας με τα ντεμπούτο άλμπουμ είναι οι Spice Girls, Coldplay, Mike Oldfield, Adele, The Killers, Guns N' Roses και Oasis.

Το Top 20 για τα «Επίσημα ντεμπούτο άλμπουμ όλων των εποχών» έχει ως εξής:

1. «Bat Out Of Hell» – Meat Loaf (1977)

2. «Back To Bedlam» – James Blunt (2004)

3. «Spirit» – Leona Lewis (2007)

4. «The Fame» – Lady Gaga (2008)

5. «No Angel» - Dido (1999)

6. «Spice» – Spice Girls (1996)

7. «Hopes And Fears» – Keane (2004)

8. «Jagged Little Pill» – Alanis Morissette (1994)

9. «In The Lonely Hour» – Sam Smith (2014)

10. «Parachutes» – Coldplay (2000)

11. «Tubular Bells» – Mike Oldfield (1973)

12. «Scissor Sisters» – Scissor Sisters (2004)

13. «Tracy Chapman» – Tracy Chapman (1988)

14. «+»– Ed Sheeran (2011)

15. «Come Away With Me» - Norah Jones (2002)

16. «19» - Adele (2008)

17. «Appetite for Destruction» – Guns N’ Roses (1987)

18. «Our Version of Events» – Emeli Sandé (2012)

19. «Definitely Maybe» - Oasis (1994)

20. «Hot Fuss» – The Killers (2004)



Ο Meat Loaf, κατά κόσμο Marvin Lee Aday, πέθανε φέτος σε ηλικία 74 ετών.