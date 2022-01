O Meat Loaf, ο θρυλικός ερμηνευτής των επιτυχιών της δεκαετίας του '90, “I’d Do Anything for Love” και “Two Out of Three Ain’t Bad” άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 χρόνων.

Ο βραβευμένος με Γκράμι καλλιτέχνης, που ονομαζόταν Μάρβιν Λι Άντεϊ, πέθνα το βράδυ της Πέμπτης, με την αιτία του θανάτου του να μην έχει γνωστοποιηθεί.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του στην σελίδα του σταρ στο Facebook.

«Με συντριβή ανακοινώνουμε τον θάνατο του ασύγκριτου Meat Loaf με τη σύζυγό του Ντέμπορα στο πλευρό του. Οι κόρες του, Περλ και Αμάντα και οι στενοί του φίλοι βρίσκονταν μαζί του το τελευταίο 24ωρο» αναφέρει η ανακοίνωση.



O σταρ είχε πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο.

Το Bat Out of Hell παραμένει στο top 10 των ευπώλητων όλων των εποχών κι έχει ακουστεί σε ταινίες όπως τα Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show.

Με πληροφορίες από Independent/BBC