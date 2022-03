Σπάνιοι πίνακες του Τόλκιν ζωντανεύουν τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Μέσα στα μυθιστορήματα φαντασίας του, ο Βρετανός συγγραφέας J.R.R. Tolkien συνδύασε την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση στις γλώσσες και την αγάπη του για την αφήγηση για να δημιουργήσει τη Μέση Γη, μια φανταστική ήπειρο που κατοικείται από μάγους, ξωτικά, ορκ, δράκους, χόμπιτ, ομιλούντα δένδρα και άλλα μυθικά πλάσματα.

Ωστόσο, η Μέση Γη δεν ζούσε μονάχα μέσα στο κεφάλι του Tolkien: Ο συγγραφέας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ήταν επίσης ένας ικανός καλλιτέχνης που σχεδίαζε, ζωγράφιζε και χαρτογραφούσε τους κόσμους που φανταζόταν όσο έγραφε για αυτούς. Πολλές από τις αυθεντικές εικονογραφήσεις στο Χόμπιτ είχαν δημιουργηθεί από τον ίδιο τον Tolkien.

Το κοινό μπορεί πλέον να δει μια επιλογή από σπάνια έργα του Tolkien για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών δωρεάν μέσω της προσφάτως αναβαθμισμένης ιστοσελίδας του Tolkien Estate, σύμφωνα με πληροφορίες της Sarah Cascone για το Artnet. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, που έκανε το ντεμπούτο της τον περασμένο μήνα, επιτρέπει επίσης στους θεατές να εξερευνήσουν αρχεία, εικόνες και ηχητικά κλιπ σχετικά με την προσωπική ζωή του Tolkien και τις λιγότερο γνωστές δουλειές του ως χαρτογράφου, καλλιγράφου και καλλιτέχνη.

Ο Tolkien ξεκίνησε να δουλεύει το χειρόγραφο του Χόμπιτ στις αρχές της δεκαετίας 1930. Το βιβλίο ήταν τόσο επιτυχημένο με την έκδοση του 1937, που οι εκδότες του Tolkien τον ενθάρρυναν να γράψει περισσότερες ιστορίες για τα Χόμπιτ, τα οποία και περιγράφει ως κοντούς και ευγενείς ανθρώπους που ζουν σε τρύπες μέσα στο έδαφος.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει δώδεκα προηγουμένως αδημοσίευτα έργα, συμπεριλαμβανομένων των ζωγραφικών πινάκων του Tolkien με λουλούδια και εξωτικά πουλιά, ένα προσχέδιο του χειρόγραφου The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm’s Son (1953) και φωτογραφίες του συγγραφέα και της οικογένειάς του.

Μία από τις πρωτότυπες εικονογραφήσεις του J.R.R. Tolkien για το «The Hobbit: Bilbo comes to the Huts of the Raft-elves», Ιούλιος 1937. Ευγενική παραχώρηση του Tolkien Estate / © The Tolkien Estate Limited

Η ιστοσελίδα ανέβηκε στις 26 Φεβρουαρίου – μια ημερομηνία που μπορεί να λέει κάτι στους λάτρεις του Άρχοντα των δαχτυλιδιών: 26 Φεβρουαρίου 3019 ήταν «η ημερομηνία κατά την Τρίτη Εποχή όπου η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού διασπάστηκε στο Amon Hen και ο Frodo με τον Sam ξεκίνησαν το μοναχικό και τρομαχτικό τους ταξίδι προς τη Mordor».

Γεννημένος με το όνομα John Ronald Reuel Tolkien το 1892, ο συγγραφέας έμεινε ορφανός σε νεαρή ηλικία. Πολέμησε στα χαρακώματα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αφότου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Επέστρεψε, αργότερα στην Οξφόρδη ως καθηγητής, κερδίζοντας φήμη ως γλωσσολόγος και δημοσιεύοντας μετάφραση από τα Αρχαία Αγγλικά του επικού ποιήματος Beowulf. Στοιχεία από το Beowulf, τη ρωμαιοκαθολική πίστη του Tolkien και της φιλίας του με άλλους Βρετανούς συγγραφείς, όπως ο C.S. Lewis, έχουν αναφερθεί ως μεγάλες επιρροές μέσα στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Πολλές από τις ιστορίες του Tolkien ξεκίνησαν ως παραμύθια για τον ύπνο για τα τέσσερα του παιδιά, τον John, τον Michael, τον Christopher και την Priscilla. Ως αφοσιωμένος πατέρας ο Tolkien σχεδίαζε κομψές εικόνες για τα παιδιά του όταν αυτά ήταν μικρά και τους έγραφε συχνά γράμματα όταν ενηλικιώθηκαν. (Αυτά τα σχέδια και τα γράμματα είναι διαθέσιμα στην καινούργια ιστοσελίδα)

Μια ασπρόμαυρη εκδοχή αυτής της απεικόνισης εμφανίστηκε στο αρχικό Χόμπιτ- λίγο αργότερα, ο J.R.R. Tolkien επεξεργάστηκε την εικόνα και δημοσίευσε μια έγχρωμη εκδοχή στην πρώτη αμερικανική έκδοση του βιβλίου. The Hill: Hobbiton-across-the-Water, Αύγουστος 1937. Ευγενική παραχώρηση του Tolkien Estate / © The Tolkien Estate Limited

Ο Christopher δημιούργησε πολλούς από τους χάρτες για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών βασιζόμενος στα λεπτομερή σχέδια του πατέρα του, σημειώνει η Harriet Sherwood για την Guardian. Υπηρέτησε ως διαχειριστής του λογοτεχνικού αρχείου του Tolkien μέχρι τον θάνατό του το 2020 (ο Tolkien πέθανε το 1973 σε ηλικία 81 χρονών). Το νεαρότερο παιδί του συγγραφέα και η μοναδική του κόρη, η Priscilla, πέθανε τον περασμένο μήνα, στις 28 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 92 χρονών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κοινότητας Tolkien, μιας φιλανθρωπικής και λογοτεχνικής κοινότητας που λειτουργεί ανεξάρτητα από το Tolkien Estate.

Αυτές οι μεταγενέστερες ιστορίες έγιναν ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, έργο που εκδόθηκε σε τρεις τόμους μεταξύ Ιουλίου 1954 και Οκτωβρίου 1955 και έγινε γρήγορα ένα από τα δημοφιλέστερα μυθιστορήματα της αγγλικής λογοτεχνίας στη σύγχρονη ιστορία. Περισσότερα από 150 εκατομμύρια αντίγραφα της τριλογίας έχουν πωληθεί μέχρι σήμερα και έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες.

Όσοι ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν περισσότερο την τέχνη του Tolkien μπορούν να επισκεφθούν το «Tolkien: Maker of Middle-earth», μια διαδικτυακή εκδοχή της έκθεσης του 2018 στις Βιβλιοθήκες Bodleian στην Οξφόρδη πάνω στη τέχνη και τη ζωή του συγγραφέα. Περισσότερες από 100 ζωγραφιές και εικονογραφήσεις από τον Tolkien είναι επίσης διαθέσιμες προς μελέτη στο «J.R.R Tolkien: Artist and Illustrator», έναν κατάλογο του 1955 που συντάχθηκε από τους ερευνητές του Tolkien, Wayne G. Hammond και Christina Scull.

J.R.R. Tolkien, Conversation With Smaug, Ιούλιος 1937. Ευγενική παραχώρηση του Tolkien Estate / © The Tolkien Estate Limited

Πηγή: The Smithsonian Magazine